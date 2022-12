5 Die Partyreihe La Boum, die den Perkins Park verlassen musste, brummt auch in der Boa. Foto: /Eifert

Dass der Perkins Park die Reihe La Boum mit Musik der 80er rausgeworfen hat, sorgte für heftige Debatten. Der Klassiker ist in die Boa umgezogen – zum Start brummt die neue Location.















Steffen Eifert, der Erfinder der Partyreihe La Boum, ist seit 40 Jahren im Gute-Laune-Business. Doch in dieser Nacht ist der Routinier, der als Chef von Mr. Mac’s Partyteam von 1982 an zielstrebig zum größten Hochzeitsbeschaller des Südens aufgestiegen ist, in der Boa so nervös, als stünde er am Anfang seiner Karriere.

28 Jahre lang war die DJ-Kanzel im Perkins Park Eiferts Heimat. Mit Musik der 80ern hat er Altersgrenzen überspielt, ein Publikum erfreut, auf dass es sich wieder so jung wie früher fühlt. Dann aber ließ der Andrang wegen Corona und eines ungewöhnlich heißen Sommers nach, sodass die Chefs des Killesberg-Clubs eine „konzeptionelle Veränderung“ verkündeten. Auch wenn La Boum zuletzt im November noch mal 1200 Gäste anlockte, blieb es beim Rauswurf. Gegen ältere Gäste habe man nichts, heißt es beim Perkins Park, doch der Klassiker habe an Schwung verloren. Nun, so scheint es, ist eine Lösung gefunden, mit der alle Seiten zufrieden sein können. Auf dem Killesberg kann man Neues starten, und die Boa freut sich über einen neuen Umsatzbringer.

Die Boa gibt es seit 1977 an der Tübinger Straße

Der Umzug ist vollzogen. Vor der Premiere in der 1977 eröffneten Boa an der Tübinger Straße ist Eifert so nervös, weil er keine Ahnung hat, ob die Gäste vom Perkins Park ihm folgen werden. Als er dann kurz vor 22 Uhr, kurz vor dem Start von La Boum, nach draußen schaut, ist er erleichtert: Draußen bildet sich eine Schlange vor dem Eingang.

Was folgt, ist eine „Punktlandung“, wie Eifert sagt. Trotz des unangenehmen Wetters und des Umzugs strömen die Fans der 80er-Jahre-Musik, für die es immer weniger Alternativen zum Austoben gibt. „Selten habe ich so eine gute Stimmung über den gesamten Abend hinweg erlebt“, freut sich der 59-Jährige. Die Boa wird also angenommen bei den La-Boum-Fans. Die Altersspanne ist großzügig, von geschätzt 18 bis 70. Gefühlt sind sowieso alle jung bei den Hits einer wilden Zeit.

Der Beschuldigte wurde in der Kälte festgehalten, bis die Polizei kam

Bei aller Freude muss sich Steffen Eifert in dieser Nacht über einen Vorfall trotzdem sehr ärgern. Ein 48-jähriger Mann, so ist später im Polizeibericht nachzulesen, soll gegen 2 Uhr auf der Tanzfläche zwei Frauen im Alter von 48 und 54 Jahren sexuell belästigt und seinen Penis entblößt haben. Der DJ hat es beobachtet. „Sehr beruhigt“ sei er aber gewesen, dass der Mann „gar nicht so schnell schauen konnte, wie ihn die Boa-Security aus dem Club nach draußen befördert hat“. Die beiden Türsteher hätten den Beschuldigten in der Kälte vor der Tür festgehalten, bis die Polizei eingetroffen ist.