Partylaune rund um Leonberg: So schön wurde der Wonnemonat gefeiert

12 Traditionelles Maibaum-Stellen in Eltingen. Foto: Simon Granville

Leonberg ist rappelvoll, am Hotspot THW ist kein Platz mehr zu kriegen. Zum Glück gibt es noch andere Örtlichkeiten zum Schwofen, etwa den Eltinger Kirchplatz. Und auch anderswo wird kräftig in den Mai gefeiert.











Link kopiert



Voll, voller am vollsten: Fast nichts ging mehr beim Maibockfest in der Einsatzzentrale des Technischen Hilfswerks in Leonberg. Wie immer hatten die Aktiven ihre Wagenhalle leer geräumt, um Platz für Tische und Bänke zu schaffen. Und die waren am Mittwochabend vor und in der Halle in Windeseile gefüllt, schon lange bevor Oberbürgermeister Martin Georg Cohn mit dem neuen Leonberger THW-Chef Daniel Lok das Fass angestochen hatte.