Partyhit über den Bundestrainer: Julian Nagelsmann hört bei seinem Ballermann-Hit lieber weg

Ein Hamburger Comedian hat dem Bundestrainer einen Ballermann-Song gewidmet. Vor dem WM-Spiel gegen Ecuador verriet Julian Nagelsmann nun, was er von der musikalischen Hommage hält und wie oft er sie sich tatsächlich angehört hat.
Julian Nagelsmann (38) kann dem Partyschlager über seine Person nur wenig abgewinnen. Vor dem abschließenden Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador stellte sich der Bundestrainer auf der Pressekonferenz in New Jersey den Fragen der Journalisten und musste sich dabei auch zu dem Ballermann-Song äußern, der seit Kurzem über ihn kursiert.