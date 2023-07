7 Der neue Cavos-Chef Thom Dobler am Austernstand beim traditionellen Sommerfest des Partygriechen. Foto: /ubo

Promovierter Architekt ist er, kam über Umwegen zur Gastronomie: Thom Dobler will als neuer Cavos-Chef einiges verändern und expandieren. Beim Sommerfest war’s so voll wie früher. Die Stammgäste bleiben nach dem Wechsel dem Partygriechen treu.









Wenn die Grillplatten aufgegessen, die Kerzen ausgeblasen sind und die DJ-Musik immer lauter wird, ist noch alles so wie früher. Dann wütet das Gegenteil der Kehrwoche. Die Gäste tanzen, werfen mit den Kellern enthemmt ihre Servietten, bis der Boden weiß ist, bedeckt von Papier. Am nächtlichen Ritual des Partygriechen an der Lautenschlagerstraße hat Thom Dobler nichts geändert, der einst an der Kunstakademie Stuttgart studiert und in Kassel am Institut für Bauwirtschaft gelehrt hat. Und doch schmiedet der neue Cavos-Chef große Pläne, die er beim traditionellen Sommerfest zum Start der Schulferien vorgestellt hat.