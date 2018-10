Partybilder vom Cannstatter Volksfest Der Wasen fest in Frauenhand

Von red 10. Oktober 2018 - 10:24 Uhr

Endspurt für den Wasen-Wahnsinn: Noch bis Sonntag wird beim Cannstatter Volksfest gefeiert. Am Dienstagabend hatten beim „Ladies Day“ im Fürstenberg-Zelt die Damen das Sagen.





Stuttgart - Es dirndelte kräftig auf dem Cannstatter Wasen am Dienstagabend: Im Fürstenberg-Zelt feierte die Frauenwelt beim „Ladies Day“. Wer sich vorher angemeldet hatte, bekam zur Begrüßung eine Maß gratis. Bei der dürfte es nicht immer geblieben sein, denn beim Bierbank-Tanz zur Musik der „Fetzentaler“ kam die ein oder andere Wasen-Besucherin tüchtig ins Schwitzen.

In unserer Bildergalerie sehen Sie, wie beim „Ladies Day“ gefeiert wurde.

Die Tage, an denen auf dem Wasen noch gefeiert werden kann, neigen sich dem Ende zu: Am 14. Oktober endet die diesjährige Volksfest-Saison. Bis dahin werden auf dem 173. Cannstatter Volksfest mindestens 3,5 Millionen Besucher erwartet. Im vergangenen Jahr waren es sogar 4,1 Millionen. Das phänomenale Herbstwetter in diesem Jahr verspricht, dass dieser Rekord geknackt werden könnte.

