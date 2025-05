1 Galatasaray-Fans feiern ausgelassen in Stuttgart. Hier ein Bild aus dem Jahr 2019. Foto: imago images / vmd-images

Galatasaray Istanbul macht am Sonntag die türkische Meisterschaft klar – auch in Stuttgart feiern unzählige Fans eine Party am Schlossplatz und veranstalten einen Autokorso.











Etliche Fans des Fußballvereins Galatasaray Istanbul haben am Sonntagabend in Stuttgart den Gewinn der türkischen Meisterschaft gefeiert. Laut Polizei feierten die Anhänger friedlich und ausgelassen am Schlossplatz, außerdem veranstalteten sie einen Autokorso in der Stuttgarter City.