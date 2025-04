Lina Larissa Strahl "Ich habe mich künstlerisch neu aufgestellt"

Nach zwei Jahren kehrt Lina Larissa Strahl musikalisch zurück. Was sie in der Zwischenzeit gemacht hat, wie sie auf ihren Ruhm in jungen Jahren zurückblickt und welche Auswirkungen ihre frühe Karriere auf ihre Psyche hatte, erzählt sie im Interview.