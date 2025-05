Party in Münchner Hotel: Ich bin Single: Frau von Jens Lehmann gibt Trennung bekannt

Papst Leo XIV. Der neue Papst ist kein kleiner Prinz

Raus aus dem Palast und schlichte Straßenschuhe: Leo XIV. wird Prinzipien von Franziskus treu bleiben – auch, was Frauen in der katholischen Kirche angeht. An US-Präsident Trump hat er eine klare Botschaft, meint Korrespondentin Almut Siefert.