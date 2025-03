Party, Hits, Emotionen: Andrea Berg über ihre Tour: Verbindung war so intensiv wie nie zuvor

1 Andrea Berg auf ihrer "Party, Hits, Emotionen"-Tour. Foto: Martina Wörz

Durch drei Länder und 21 Konzertarenen führte Andrea Berg ihre umjubelte "Party, Hits, Emotionen"-Tournee. Zum Abschluss findet die Schlagerqueen warme Dankesworte für ihre Fans.











Schlagerstar Andrea Berg (59) hat ihre intensive Dreiländer-Tournee abgeschlossen. In Bremen feierte die Sängerin am Sonntag das triumphale Ende der "Party, Hits, Emotionen"-Konzertreihe in der ÖVB Arena. 21 Auftritte führten Berg durch Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für ihre Fans findet sie, wie gewohnt, nur die wärmsten Worte.