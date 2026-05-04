Mit der starbesetzten Met-Gala sammelt das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums in New York jedes Jahr Millionenspenden. Die langjährige Gastgeberin Anna Wintour liebt - und fürchtet - die Gala.
New York - Auch nach fast 30 Jahren als Gastgeberin sorgt die starbesetzte Met-Gala bei Anna Wintour immer noch für Aufregung. "Das ist meine liebste Zeit im Jahr - und auch meine furchterregendste", sagte Wintour, die viele Jahre lang Chefin der US-Modezeitschrift "Vogue" war, bei einer Pressekonferenz im Vorfeld des Spektakels.