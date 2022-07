Die Fantastischen Vier in Stuttgart in großer Form

11 Michi Beck in Bestform. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Endlich sind die Fantastischen Vier wieder live am Start – und dann auch noch zu Hause, dort, wo's am schönsten ist, in Stuttgart. Zusammen mit vielen Tausend Fans feiern sie ihr Jubiläum.















„Das ist kein Gruppenzwang!“, rief Reggae-Mann Gentleman eben noch und meinte das Tanzen. Nun hebt sich der Vorhang, auf dem groß die Gesichter von Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon leuchten, und die Fantastischen Vier stehen da, leibhaftig, in Schwarzweiß, mit einer fantastischen Bläsergruppe an ihrer Seite. „Das fühlt sich an wie zuhause! Das wird rocken heute Abend!“ Ein Versprechen, das gehalten wird. Der Cannstatter Wasen, wenn er denn saß, ist nach wenigen Takten auf den Beinen, und wer noch nicht tanzt auf der Tribüne, der wird getanzt, denn das Gerüst wippt mit.

35 000 Fans feiern die Fantas

„MfG“ ist der erste Song, den die Fantas am Freitag abfeuern, beim ersten von zwei Konzerten, die sie auf dem Wasen geben. Rund 35 000 Menschen sind durch die Pfützen, die das Unwetter vom Morgen dort zurückließ, zur großen Bühne gewandert, die nicht schwarz und weiß bleibt, die schließlich rot glüht wie die Sonne hinter ihr, während die Fantastischen Vier singen, von einem Tag am Meer.

Auch sie sind dankbar, glücklich, wieder da zu sein, wieder einmal sind sie auf einer Jubiläumstour, die oft verschoben wurde: „Danke, dass ihr eure Tickets nicht vor drei Jahren schon in den Schredder geschmissen habt!“ Nächste Woche werden sie ihren 33. Geburtstag feiern. Die Party ist lange nicht vorbei, die Fantastischen Vier sind zuhause in großer Form, Schall und Rauch Wehen mächtig über den Wasen.