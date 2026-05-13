Feiern, Saufen, Zoff: Am Vatertag ist vielerorts Ausnahmezustand. Was steckt hinter dem Kult um die feuchtfröhlichen Bollerwagen-Touren und warum boomt der Brauch trotz neuer Rollenbilder?
Potsdam - Saufgelage, Partys und Touren mit dem Bollerwagen: Am Vatertag - oder auch Herrentag - gehören Ausflüge mit Alkohol für viele dazu. Oft ziehen Gruppen von Männern umher, um sich zu feiern, zeitgleich zum Himmelfahrtstag. Rund um das Jahr 1900 entstand der Tag für den Vater - erst mal vor allem im Berliner Raum, heißt es vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.