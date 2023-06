1 Diese Zettel hängen nun an mehreren Backnanger Bahnhöfen. Foto: privat

Eine junge Frau und ein Mann treffen sich in der S-Bahn, es funkt gewaltig. Als die beiden Nummern austauschen wollen, kommt ein Zufall dazwischen. Jetzt sucht die 20-Jährige nach dem Fremden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zwei Menschen begegnen sich in der Bahn. Sie finden sich attraktiv, die Chemie stimmt – allzu oft findet an diesem Punkt keiner den Mut, den anderen anzusprechen. Doch selbst wenn die beiden Flirtpartner versuchen, den anderen besser kennenzulernen und in Kontakt zu bleiben, kann noch etwas schiefgehen. So geschehen in Backnang, wo die S-Bahn-Bekanntschaft einer 20-Jährigen eine Flugblattaktion nach sich gezogen hat.