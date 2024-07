Partnerstadt von Stuttgart: Stuttgart hat nun einen Straßburger Platz

1 Ob Frank Nopper, Straßburgs Oberbürgermeisterin Jeanne Barseghian, Landtagspräsidentin Muhterem Aras und Marc-Oliver Hendriks, Geschäftsführender Intendant der Staatstheater (v.l.), sowie zahlreiche weitere Helfer enthüllen das Straßenschild am Straßburger Platz. Foto: Lichtgut/Julian/ Rettig

Die Fläche zwischen Landtag und Operngebäude ist nach der Stuttgarter Partnerstadt Straßburg benannt. Ursprünglich war dafür eine andere Fläche vorgesehen.











Seit 62 Jahren pflegt Stuttgart einer Städtepartnerschaft mit Straßburg – und seit Mittwoch gibt es nun auch einen Platz in der Landeshauptstadt, der den Namen der Elsass-Metropole trägt. Stuttgarts OB Frank Nopper und seine Straßburger Amtskollegin Jeanne Barseghian nutzten die Benennung der Fläche zwischen Landtag und Operngebäude, um die Bedeutung der internationalen Städtepartnerschaft in Zeiten wachsenden Nationalismus’ in Europa zu unterstreichen.