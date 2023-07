6 Die E-Scooter des Anbieters Voi können in Stuttgart jetzt über die App von Free Now gebucht werden. Foto: Free Now

Die gemeinsame Tochter Free Now bietet in ihrer App nun auch in Stuttgart neben Taxifahrten die Buchung von E-Scootern des Unternehmens Voi an. Doch das soll nur der Anfang sein auf dem Weg zum allumfassenden Mobilitätsvermittler.









Stuttgart - An diesem Mittwoch soll es so richtig losgehen in Sachen Zukunft. So stellt man sich das zumindest bei Free Now vor. Das Gemeinschaftsunternehmen von Daimler und BMW war in den vergangenen Jahren vor allem darauf ausgerichtet, mit seiner App Taxifahrten zu vermitteln – sehr zum Unmut vieler Taxizentralen in Deutschland. Ein Rechtsstreit folgte auf den anderen, der Mobilitätsmarkt ist schließlich hart umkämpft. Und so will man in der Hamburger Zentrale das thematische Nischendasein jetzt verlassen und das Angebot deutlich ausweiten. In Stuttgart soll jetzt ein weiterer Schritt dahin erfolgen.