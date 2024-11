Partnerschaft Stuttgart-Straßburg: Zukunftsmusik im besten Sinne

1 Das deutsch-französische Musikprojekt Foto: Veranstalter

Im Theaterhaus kommt an diesem Sonntag ein besonders Konzert zur Aufführung: Es stammt aus der Feder von Bürgern der Partnerstädte Stuttgart und Straßburg, die gemeinsam für eine friedliche Zukunft musizieren.











. Städtepartnerschaften sind keine Selbstläufer. Es braucht Menschen, die ihnen Impulse geben und sie am Leben erhalten. Ein solcher Impulsgeber ist Alon Wallach, Gitarrist, Arrangeur, Komponist und „Kopf“ eines grenzüberschreitenden Musikprojekts namens „Interkulturelle Brücke: Strasbourg und Stuttgart im Dialog“, das an diesem Sonntag, 10. November, um 18.30 Uhr im Theaterhaus aufgeführt wird. Vorausgegangen waren gegenseitige Besuche von Bürgerinnen und Bürgern unterschiedlichen Glaubens und unterschiedlicher Herkunft aus Straßburg und Stuttgart. In Workshops haben sie gemeinsam ein Konzert komponiert mit dem für eine friedliche Zukunft geworben werden soll. Die Premiere fand mit rund 60 Mitwirkenden in Straßburg statt. An diesem Sonntag kommt es in Stuttgart auf die Bühne.