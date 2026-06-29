Das Gemeinschaftsprojekt von Volkswagen und Bosch sollte Deutschland an die Spitze des autonomen Fahrens führen. Nun steht die Allianz vor dem Aus – mit weitreichenden Folgen.

Der bronzefarbene Audi zieht seine Bahn durch das nachmittägliche Verkehrsgewühl in Stuttgart-Feuerbach, als wäre er von einer unsichtbaren Hand gesteuert. Er schlängelt sich durch enge, mehrspurige Kurven und eine Baustelle, passiert Kreuzungen und reagiert auf Fußgänger. Von einem Auto, das von einem souveränen Fahrer gesteuert wird, unterscheidet es sich nur in einem Punkt: Es wird von einem Rechner gelenkt. Ein Sicherheitsfahrer sitzt zwar hinter dem Steuer, greift während der halbstündigen Fahrt jedoch kein einziges Mal ein.

Dass es sich um einen Audi handelt, ist kein Zufall. Das Fahrzeug ist Teil eines groß angelegten Gemeinschaftsprojekts, in das sowohl Volkswagen und seine Softwaretochter Cariad als auch Bosch große Erwartungen gesetzt hatten. Beide Unternehmen wollten beweisen, dass sie bei der digitalen Transformation der Autobranche gemeinsam mit der Konkurrenz aus China und den USA mithalten können – und dass dies vom Standort Deutschland aus möglich ist.

Doch nach knapp fünf Jahren steht das hoffnungsvoll gestartete Projekt offenbar vor dem Aus. Volkswagen habe die „Automated Driving Alliance“ (ADA) beendet, berichtet „Bild“. Demnach lautet die Begründung, dass die technologischen Fortschritte hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Vor allem bei der besonders wichtigen Automatisierungsstufe „Level 2++“ sehe Volkswagen einen deutlichen Rückstand gegenüber der Konkurrenz.

Gemeint sind Systeme, die dem Fahrer im Stadtverkehr weite Strecken freihändiges Fahren ermöglichen, ohne dass er das Fahrzeug dauerhaft überwachen oder ständig lenken muss. Er muss jederzeit eingreifen können, das System übernimmt jedoch große Teile der Fahraufgabe. In chinesischen Metropolen wie Shanghai zeigen Hersteller bereits heute, dass solche Systeme über längere Zeiträume ohne Fahrereingriff funktionieren können.

Diese Technologie ist auch in Europa keine reine Zukunftsmusik mehr. Tesla bot in der Region Stuttgart bereits Probefahrten mit einem entsprechenden System an. Zudem erhielt das Unternehmen in den Niederlanden eine Genehmigung für bestimmte Funktionen, die als wichtiger Schritt für eine breitere Einführung in Europa gilt. Auch Mercedes verfügt über hochentwickelte Assistenzsysteme und arbeitet dabei unter anderem mit chinesischen Technologiepartnern zusammen.

Die Bedeutung des ADA-Projekts für Bosch und Volkswagen kann angesichts der Fortschritte der Konkurrenz kaum überschätzt werden. Parallel zu seiner Elektrostrategie wollte Volkswagen hochautomatisiertes Fahren auch in Fahrzeugen der Volumenklassen verfügbar machen. Gerade für einen Massenhersteller ist das ein entscheidender Wettbewerbsfaktor gegenüber chinesischen Anbietern.

Auch Bosch versprach sich strategische Vorteile. Über die hohen Stückzahlen von Volkswagen hätte der Zulieferer enorme Mengen an Fahrdaten sammeln und auswerten können. Bosch zählt zwar zu den führenden Anbietern von Sensorik und Steuergeräten für automatisierte Fahrfunktionen. Den eigentlichen Wettbewerbsvorteil schafft jedoch die Software. Genau dort wächst der Druck, weil Unternehmen wie Waymo und Tesla seit Jahren Daten aus Millionen von Test- und Serienkilometern sammeln.

Üblicherweise definiert ein Autohersteller die Anforderungen an ein Bauteil, der Zulieferer entwickelt es und liefert es anschließend. Beim hochautomatisierten Fahren greifen Sensorik, Software und Fahrzeugarchitektur jedoch so eng ineinander, dass diese klassische Arbeitsteilung an ihre Grenzen stößt. Die Kooperation mit Volkswagen folgte deshalb einer klaren industriellen Logik. Bosch entwickelte sich vom Komponentenlieferanten zum integrierten Technologiepartner und sicherte sich so eine Rolle in einer Wertschöpfung, die sich zunehmend in Richtung Software, künstliche Intelligenz und digitale Plattformen verlagert. Zugleich vermied Bosch, selbst zum Fahrzeughersteller und damit zum Konkurrenten seiner Kunden zu werden.

Ein wesentlicher Vorteil der Zusammenarbeit bestand darin, dass Bosch nicht ausschließlich auf Testfahrzeuge angewiesen war. Stattdessen konnte das Unternehmen Daten aus einer großen Zahl von Serienfahrzeugen von Volkswagen nutzen und daraus eine Art Schwarmintelligenz ableiten.

So analysierte die Software beispielsweise, welche Fahrlinien Fahrer in Kurven oder an komplexen Kreuzungen bevorzugten. Diese Informationen flossen in die Weiterentwicklung der Systeme ein und sorgten dafür, dass sich das Fahrzeug möglichst natürlich in den Verkehrsfluss einfügte.

Welche Dimension das Projekt hatte, zeigt die Zahl der Beteiligten: Mehr als 1.000 Softwareentwickler, KI-Spezialisten und Ingenieure arbeiteten laut Bosch daran. Der Konzern sprach damals von „Know-how hoch zwei“ – das gemeinsame Wissen sollte sich nicht nur addieren, sondern potenzieren.

Während andere Hersteller immer neue Fortschritte vermeldeten, wurde es um das Projekt von Volkswagen und Bosch zunehmend still. Mercedes erhielt eine Zulassung für automatisiertes Fahren der Stufe 3 auf bestimmten Autobahnabschnitten. Tesla bot Ende vergangenen Jahres Probefahrten mit einem weiterentwickelten System in der Region Weinstadt an. Bosch und Cariad kündigten zwar an, ihre Software stärker auf Methoden der künstlichen Intelligenz auszurichten, konkrete Aussagen zur Marktreife blieben jedoch aus.

Konkrete Belege dafür, dass das Projekt seine Ziele verfehlte, liegen bislang nicht vor. Ebenso denkbar ist, dass sich die strategischen Prioritäten von Volkswagen verändert haben. Die Kooperation war noch unter dem damaligen VW-Chef Herbert Diess vereinbart worden. Sein Nachfolger Oliver Blume internationalisierte die Softwarestrategie deutlich stärker. Volkswagen ging Partnerschaften mit Horizon Robotics für Assistenzsysteme und autonomes Fahren sowie mit Xpeng und Rivian für weitere Zukunftstechnologien ein. Diese internationale Ausrichtung ließ nur noch bedingt Raum für die ursprüngliche Idee einer deutsch geprägten Entwicklungsallianz mit Bosch.

Vieles spricht deshalb dafür, dass Volkswagen seine Strategie grundlegend neu ausgerichtet hat und die Partnerschaft mit Bosch nicht mehr in dieses Konzept passt. Ob tatsächlich technologische Defizite oder vor allem strategische Überlegungen ausschlaggebend waren, bleibt offen.

Während Volkswagen seinen Kurs neu bestimmt, muss sich Bosch ebenfalls neu aufstellen. Der bisherige Konzernchef Stefan Hartung begründete seinen überraschenden Rückzug nach nur viereinhalb Jahren unter anderem damit, nun sei der richtige Zeitpunkt für einen Führungswechsel gekommen. Ob dabei auch das mutmaßliche Scheitern dieses Zukunftsprojekts eine Rolle spielte, ist Spekulation. Ausschließen lässt es sich jedoch nicht.