Das Gemeinschaftsprojekt von Volkswagen und Bosch sollte Deutschland an die Spitze des autonomen Fahrens führen. Nun steht die Allianz vor dem Aus – mit weitreichenden Folgen.
Der bronzefarbene Audi zieht seine Bahn durch das nachmittägliche Verkehrsgewühl in Stuttgart-Feuerbach, als wäre er von einer unsichtbaren Hand gesteuert. Er schlängelt sich durch enge, mehrspurige Kurven und eine Baustelle, passiert Kreuzungen und reagiert auf Fußgänger. Von einem Auto, das von einem souveränen Fahrer gesteuert wird, unterscheidet es sich nur in einem Punkt: Es wird von einem Rechner gelenkt. Ein Sicherheitsfahrer sitzt zwar hinter dem Steuer, greift während der halbstündigen Fahrt jedoch kein einziges Mal ein.