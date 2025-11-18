Partnerschaft für Demokratie: Arbeiten für eine starke Zivilgesellschaft

Bei der Demokratiekonferenz mit interaktiven Workshops in der Stadthalle Göppingen ging es um Themen wie gerechtes Teilen und Chancengleichheit.
Jeder wird gebraucht“, sagte Johannes Heberle, Erster Bürgermeister der Stadt Göppingen, in Anlehnung an ein Wort des früheren Bundespräsidenten Horst Köhler bei der Demokratiekonferenz in der Göppinger Stadthalle. Man müsse das Bewusstsein für Demokratie stärken, da demokratische Werte unter Druck gerieten. Die Stärkung beginne im Kleinen, wie etwa bei den Vorbereitungen zur Wahl des Göppinger Jugendgremiums. Heberle betonte, dass Göppingen eine offene Stadt sei, die für Vielfalt stehe.