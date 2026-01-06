Am Dreikönigstag feiert Spanien seine Streitkräfte mit der traditionellen "Pascua Militar". Im Thronsaal des Königspalastes in Madrid zeigte sich Prinzessin Leonor an der Seite ihrer Eltern in derselben blauen Uniform wie ihr Vater König Felipe VI.
Am 6. Januar bekommen die Kinder in Spanien die Weihnachtsgeschenke, doch im Königspalast von Madrid stand an diesem Dreikönigstag eine ganz andere Zeremonie im Mittelpunkt: die "Pascua Militar". Und mit ihr Prinzessin Leonor (20), die einmal mehr bewies, dass sie längst in ihre künftige Rolle als Oberbefehlshaberin der spanischen Streitkräfte hineinwächst.