Am Dreikönigstag feiert Spanien seine Streitkräfte mit der traditionellen "Pascua Militar". Im Thronsaal des Königspalastes in Madrid zeigte sich Prinzessin Leonor an der Seite ihrer Eltern in derselben blauen Uniform wie ihr Vater König Felipe VI.

Am 6. Januar bekommen die Kinder in Spanien die Weihnachtsgeschenke, doch im Königspalast von Madrid stand an diesem Dreikönigstag eine ganz andere Zeremonie im Mittelpunkt: die "Pascua Militar". Und mit ihr Prinzessin Leonor (20), die einmal mehr bewies, dass sie längst in ihre künftige Rolle als Oberbefehlshaberin der spanischen Streitkräfte hineinwächst.

Im Thronsaal des Palastes erschien die Thronfolgerin Seite an Seite mit ihren Eltern König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (53). Leonor und ihr Vater trugen den gleichen Look: die blaue Uniform der spanischen Streitkräfte, gespickt mit militärischen Ansteckern und Auszeichnungen.

Königin Letizia setzt auf elegantes Schwarz-Weiß

Während Vater und Tochter im uniformierten Partnerlook glänzten, entschied sich Königin Letizia für einen langen schwarzen Rock mit Schlitz, kombiniert mit einer fließenden weißen Bluse mit langen Ärmeln. Schwarze Pumps rundeten das schlichte Ensemble ab.

Die "Pascua Militar" ist eine der traditionsreichsten Zeremonien des spanischen Königshauses. König Carlos III. führte sie im Jahr 1782 ein, um an die Rückeroberung der Baleareninsel Menorca von den Briten zu erinnern. Seitdem versammeln sich jedes Jahr am Dreikönigstag hochrangige Militärs, die Verteidigungsministerin und Regierungsvertreter im Königspalast.

Leonor übernimmt immer mehr royale Pflichten

Für Prinzessin Leonor präsentierte sich bereits im Oktober am spanischen Nationalfeiertag in der Galauniform der Luftwaffe. Die 20-Jährige befindet sich mitten in ihrer militärischen Ausbildung und hat bereits beachtliche Meilensteine bei den Landstreitkräften und der Marine erreicht. Seit rund fünf Monaten absolviert sie als letzte Station bei der Luftwaffe eine theoretische und praktische Pilotenausbildung.

Für Leonor, die mit Prinzessin Sofia (18) noch eine jüngere Schwester hat, ist der Auftritt bei der "Pascua Militar" einen weiteren Schritt auf dem Weg zur künftigen Königin. Sie wird die erste Frau in der Geschichte der spanischen Monarchie sein, die den Oberbefehl über die Streitkräfte innehat.