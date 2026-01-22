Partnerlook mit ihren Kindern: Paris Hilton strahlt in pinkem Barbie-Traum auf ihrer Doku-Premiere

Bei der Premiere ihrer Dokumentation "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles zeigte sich Paris Hilton ganz in ihrem Element. Das It-Girl erschien in einem rosafarbenen Traumkleid und passte damit gut zu seinen beiden Kindern.

Am Dienstagabend verwandelte sich ein Theater in Los Angeles in ein pinkes Märchenland. Anlass war die Weltpremiere von Paris Hiltons (44) Dokumentation "Infinite Icon: A Visual Memoir" - und die Gastgeberin selbst blieb sich dabei natürlich auch treu. In einem bodenlangen, rosafarbenen Barbie-Kleid mit Cape-ähnlichen Ärmeln und Glitzersteinen im floralen Muster am Oberteil schwebte sie über den pinkfarbenen Teppich.

Im Partnerlook mit ihren Kindern Zu dem halbtransparente Kleid mit fließendem Tüllrock und einem hohen Beinschlitz kombinierte das It-Girl passende rosafarbene Satinhandschuhe, die bis zu den Ellbogen reichten und einen opulenten glitzernden Halsschmuck. Eine lockere Hochsteckfrisur rundete den Prinzessinnen-Look ab.

So posierte Hilton auch mit ihre beiden Kinder, die farblich perfekt auf sie abgestimmt waren. Phoenix (3) und London (2) trugen einen Partnerlook aus einer pink-weißen College-Jacke mit ihrem jeweiligen Namen sowie glitzernde Sonnenbrillen. Dazu steckte der kleine Phoenix in einer schwarzen Cargohose und weißen Sneaker, Töchterchen London trug ein pinkes Tüllröckchen und eine große Schleife im Haar.

Ehemann und Vater Carter Reum (44), mit dem Paris Hilton seit 2021 verheiratet ist, bewies sich als größter Fan seiner Frau. Er erschien zwar deutlich legerer in schwarzer Jacke und Jeans, dafür zierte das Filmplakat der neuen Dokumentation sein T-Shirt.

Heidi Klum stiehlt fast die Show

Doch so strahlend Paris an diesem Abend auch war - eine andere Frau zog mindestens ebenso viele Blicke auf sich: Heidi Klum (52) erschien in einem gewagten Outfit. Die "Germany's next Topmodel"-Chefin trug eine nahezu vollständig durchsichtige braune Bluse, bei der lediglich Taschen auf Brusthöhe für ein Minimum an Bedeckung sorgten. Dazu kombinierte sie einen knielangen, ebenfalls transparenten Rock im gleichen Farbton.

Auch Paris' Eltern Kathy und Rick Hilton ließen es sich nicht nehmen, ihre Tochter an diesem besonderen Abend zu unterstützen. Bruder Barron Hilton kam mit seiner Ehefrau Tessa Gräfin von Walderdorff, die in einem leuchtend pinken Kleid Paris' Farbwahl aufgriff. Unter den prominenten Gästen waren außerdem Sängerin Demi Lovato und Realitystar Kris Jenner.

Ihre Begeisterung über den Abend teilte Paris Hilton unmittelbar mit ihren Fans auf Instagram. Zu Bildern vom Teppich schwärmte sie von "Magie" bei der Premiere: "Ich bin so dankbar für all die Unterstützung und kann es kaum erwarten, meine Geschichte mit der Welt auf der großen Leinwand zu teilen. Es bedeute ihr "alles", das Projekt im Kreise ihrer Lieben zu feiern.

Die Dokumentation "Infinite Icon: A Visual Memoir", die am 30. Januar in die US-Kinos kommt, zeichnet laut Ankündigung Hiltons musikalische Reise nach - von Kindheitsträumen über die Clubbing-Zeit bis zur musikalischen Neuerfindung.