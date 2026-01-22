Partnerlook mit ihren Kindern: Paris Hilton strahlt in pinkem Barbie-Traum auf ihrer Doku-Premiere

Bei der Premiere ihrer Dokumentation "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles zeigte sich Paris Hilton ganz in ihrem Element. Das It-Girl erschien in einem rosafarbenen Traumkleid und passte damit gut zu seinen beiden Kindern.
Am Dienstagabend verwandelte sich ein Theater in Los Angeles in ein pinkes Märchenland. Anlass war die Weltpremiere von Paris Hiltons (44) Dokumentation "Infinite Icon: A Visual Memoir" - und die Gastgeberin selbst blieb sich dabei natürlich auch treu. In einem bodenlangen, rosafarbenen Barbie-Kleid mit Cape-ähnlichen Ärmeln und Glitzersteinen im floralen Muster am Oberteil schwebte sie über den pinkfarbenen Teppich.