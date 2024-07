Parteitreffen in Peking: China treibt Modernisierung der Wirtschaft voran

Parteitreffen in Peking

1 Baustellen im zentralen Geschäftsviertel von Peking: China hat für sien Wirt Foto: Ng Han Guan/AP/dpa

Vier Tage beriet die Kommunistische Partei über den Kurs der zweitgrößten Volkswirtschaft. Zum Abschluss gibt es kaum Konkretes. Doch eines ist klar: China soll zur High-Tech-Macht werden.











Link kopiert



Peking - Chinas Kommunistische Partei will die Modernisierung der zweitgrößten Volkswirtschaft vorantreiben. Eine "hochwertige Entwicklung" sei die wichtigste Aufgabe bei der Schaffung eines "modernen sozialistischen Landes", hieß es in einer Erklärung des Zentralkomitees der Partei zum Abschluss des sogenannten Dritten Plenums. Dieses Treffen findet in der Regel nur alle fünf Jahre statt. Die Parteiführung berät bei der Zusammenkunft über den künftigen Wirtschaftskurs.