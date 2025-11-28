Auf dem Bundesparteitag rechnet die Grünen-Chefin mit dem Kanzler, der CSU und sozialen Medien ab. Und zieht eine Parallele zur Nazi-Zeit.
Hannover - Mit drastischen Worten und einem Vergleich zur Nazi-Zeit versucht Grünen-Chefin Franziska Brantner den Kampfgeist ihrer Parteifreunde zu wecken. Die Bundesregierung zeige "jungen Menschen den Mittelfinger", ruft Brantner beim Bundesparteitag in Hannover den Delegierten zu. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder wirft sie "seine Wurst-Obsession" vor. Über Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagt sie: "Merz kann's nicht". Das habe schon Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) erkannt.