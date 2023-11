Parteitag in Karlsruhe: Die Grünen streiten über Migration – und plötzlich geht es um alles

Parteitag in Karlsruhe

1 Die Abstimmung am Samstagabend zählte zu den wichtigsten Entscheidungen des Parteitags. Foto: AFP/Thomas Kienzle

Auf ihrem Parteitag in Karlsruhe zeigten sich die Grünen meist harmonisch. Bis auf Samstagabend. Es ging um eine Frage, über die sich die Partei einfach nicht einig wird.











Plötzlich geht es um alles. Sagt zumindest Robert Habeck. „Macht euch klar, dass es kein Spiel ist, sondern eine Abstimmung, die Konsequenzen hat.“ Der einstige Parteivorsitzende der Grünen schaut ernst in den Saal. Habeck, derzeit Vizekanzler, spricht über einen Antrag. Er nennt ihn „ein Misstrauensvotum in Verkleidung, das in Wahrheit sagt: Verlasst die Regierung.“