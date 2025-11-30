Parteitag in Hannover: Hitzige Debatte – Grüne beziehen Position zu Wehrdienst und Nahost

Pflicht zur Musterung, aber kein Dienstzwang: Nach hitziger Debatte fassen die Grünen einen Beschluss zum Wehrdienst. Einen veränderten Kurs schlagen sie bei Nahost ein.
In emotionalen Debatten haben die Grünen auf ihrem Bundesparteitag nach Mitternacht Position bezogen zum Nahostkonflikt und in der Wehrdienst-Debatte. Beim Thema Wehrdienst setzt die Partei auf verpflichtende Musterungen für junge Männer, wie der Bundesparteitag in Hannover beschloss. In der Nahostpolitik vollzieht sie eine Kurskorrektur: Sie betont nun stärker das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung.