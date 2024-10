Parteitag in Halle: Was wird aus der Linken? Das regelt jetzt der Markt

1 Jan van Aken ist neuer Parteivorsitzender der Linken. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Sahra Wagenknecht ist weg – und die Linke muss um ihr Überleben kämpfen. Auf ihrem Parteitag in Halle zeigt sie sich recht diszipliniert. Dennoch wird der Wiedereinzug in den Bundestag schwer, kommentiert unser Korrespondent Tobias Peter.











Der Vorsitzende der verbliebenen Linken-Gruppe im Bundestag, Sören Pellmann, hat die Lage seiner Partei nach der Abspaltung durch Sahra Wagenknecht in einem treffenden Bild beschrieben: Wer ein reinigendes Gewitter herbeigewünscht habe, der habe bald feststellen müssen, dass der Blitz den Stamm gespalten habe. So hat es Pellmann beim Bundesparteitag in Halle gesagt. Und es stimmt: Die Linke muss um ihr Überleben kämpfen. Wenn sie im kommenden Jahr am Wiedereinzug in den Bundestag scheitert, könnte sie für immer in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.