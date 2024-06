Parteitag in Essen: Plötzlich ist in der AfD angeblich überall Liebe

Plötzlich ist in der AfD angeblich überall Liebe

Parteitag in Essen

1 Gemeinsam wiedergewählt: Alice Weidel und Tino Chrupalla sind Vorsitzende der AfD. Foto: AFP/VOLKER HARTMANN

In der AfD gärt es, vor der Europawahl fiel die Partei durch einen Skandal um ihren Spitzenkandidaten auf. Doch auf dem Parteitag präsentieren die Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla eine Inszenierung der Zuneigung, die für Raunen im Saal sorgt.











Link kopiert



Alice Weidel und Tino Chrupalla sind an diesem Wochenende zu einer Aufführung verabredet. Es ist eine Liebesgeschichte. So oft hat die Partei, in der innere Grabenkämpfe und ein grober Umgang untereinander zum Alltag gehören, das Wort Liebe vermutlich noch nie gehört.