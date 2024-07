Parteitag der Republikaner: Spahn betont gemeinsame Interessen mit Trump

1 CDU-Politiker Jens Spahn sieht gemeinsame Interessen von Union und Donald Trump. Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler

Der CDU-Politiker Spahn dringt darauf, Übereinstimmungen mit dem Ex-US-Präsidenten Trump zu suchen. Bei den Inhalten sehe er viele gemeinsame Themen.











Link kopiert



Der CDU-Politiker Jens Spahn hat dazu aufgerufen, im Umgang mit dem republikanischen US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump auf gemeinsame Interessen zu fokussieren. Wenn er auf die Inhalte schaue, gebe es viele Themen, „bei denen wir Gemeinsamkeiten haben“, sagte Spahn am Donnerstag dem rbb-Inforadio. So sei Trumps Kritik an der langjährigen deutschen Energieabhängigkeit von Russland berechtigt, sagte Spahn, der sich derzeit als Beobachter beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee aufhält.