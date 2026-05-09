Parteitag der Grünen: Die Grenzen grüner Politik

Der Koalitionsvertrag ist ein in Teilen schmerzhafter Kompromiss für die Grünen. Entscheidend ist, dass die neue Regierung bald Ergebnisse liefert, kommentiert Redakteurin Annika Grah.
Die Grünen haben auf dem Landesparteitag am Samstag einen klaren Führungsanspruch in Baden-Württemberg formuliert. Das Ziel grüner Politik müsse Gestaltung sein, sagte der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) bei dem Parteitag, an dem seine Partei dem grün-schwarzen Koalitionsvertrag zustimmte. Damit legt er die Latte hoch und bereitet den Boden für Enttäuschungen in den eigenen Reihen.