Parteitag: Aggressive Blockaden und bunte Demo – Essen protestiert gegen die AfD

1 Zehntausende – darunter viele Familien – beteiligten sich bei strahlendem Sonnenschein an einer großen Demonstratio. Foto: dpa/Friedrich Stark

Mit Sitzblockaden haben Aktivisten versucht, den AfD-Parteitag in Essen zu verhindern. Die Polizei griff teils rigoros durch. An friedlichen Protesten beteiligten sich Zehntausende Menschen.











Mit einer Mischung aus buntem Protest und aggressivem Widerstand haben Demonstranten in Essen gegen den AfD-Bundesparteitag protestiert. Mit Straßenblockaden versuchten Aktivisten am Samstagmorgen, die Delegierten an der Anreise zu hindern. Immer wieder kam es zu Rangeleien mit der Polizei, die setzte teilweise Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Einige Delegierte wurden unter massivem Polizeischutz zu Fuß durch die aufgebrachte Menge in die Grugahalle geleitet, wo die AfD zusammenkam. Elf Polizisten und mehrere Aktivisten wurden verletzt. Der Parteitag begann leicht verspätet.