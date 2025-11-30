Parteispitze kündigt Prüfung an: Wirrer Auftritt bei AfD-Jugendkongress – Pantisano auf U-Boot reingefallen?

Ein Bewerber sorgt beim AfD-Jugendkongress mit einer Rede im Hitler-Stil für Verwirrung und Unruhe. Die Parteispitze reagiert – und prüft, ob mehr dahintersteckt.
Die AfD-Spitze prüft nach Angaben von Parteichef Tino Chrupalla den fragwürdigen Auftritt eines Teilnehmers beim Gründungskongress der neuen Jugendorganisation. „Mit dem Inhalt sowie die Art und Weise seines Bewerbungsvortrags hat sich Alexander Eichwald von den Grundsätzen der Partei distanziert. Der Bundesvorstand missbilligt das ausdrücklich und sieht sich daher veranlasst, eine Prüfung seiner Daten und Mitgliedsrechte vorzunehmen“, sagte Chrupalla der Deutschen Presse-Agentur.