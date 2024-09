Parteienstreit um Migration: Merz’ Manöver helfen den Falschen

1 Unionsfraktionschef Friedrich Merz stellt Bedingungen für weitere Gespräche zur Migration. Foto: dpa/Michael Kappeler

Friedrich Merz droht mit dem vorschnellen Rückzug der Union aus den Migrationsgesprächen. Das wäre schlecht. Gesucht sind Lösungen, sonst profitiert die AfD, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter.











Geht es darum, ein Problem so gut wie möglich zu lösen? Oder aber ist es aus Eigeninteresse heraus günstiger, etwas zum Wahlkampfthema zu machen? Dieser Rollenkonflikt lässt sich für Politiker in der Demokratie nie ganz vermeiden. Das lässt sich gerade an Unionsfraktionschef Friedrich Merz beobachten. Erst hat er der Bundesregierung ein Ultimatum gestellt, sie solle bis spätestens Dienstag mitteilen, ob sie zu Zurückweisungen an der Grenze bereit sei. Dann hat er dieses Ultimatum eine Bitte genannt. Um danach wieder darauf zu verweisen, dass das Ganze – trotz der nun freundlicheren Worte – doch als Ultimatum zu verstehen sei.