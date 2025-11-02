Parteien: Wagenknecht fehlt bei BSW-Klausur – Führung weiter offen

Das BSW sucht einen neuen Namen und eine neue Parteiführung – mit oder ohne Sahra Wagenknecht? Vorentscheidungen könnten in der Parteispitze in den nächsten Tagen fallen.
Berlin - Weichen zur zukünftigen Rolle von Sahra Wagenknecht beim BSW und zum neuen Namen der nach ihr benannten Partei sollen in den kommenden Tagen gestellt werden. Das sagte Co-Parteichefin Amira Mohamed Ali zum Abschluss einer zweitägigen Klausurtagung des Vorstands und der BSW-Landesvorsitzenden bei einer Pressekonferenz in Berlin.