Parteiaustritte Grüne Jugend: Landessprecher in Baden-Württemberg überrascht

1 Die Landessprecherinnen Elly Reich und Anne Mann Foto: Laurin Budnik/Grüne Jugend

Nach der Ankündigung der Grünen-Vorstände erschüttert mit dem Parteiaustritt der Grünen-Jugend-Vorstände das nächste Beben die Grünen. Doch in Baden-Württemberg setzt man auf Kontinuität.











Die Rücktritte und Parteiaustritte des Bundesvorstands der Grünen Jugend hat die Landessprecher in Baden-Württemberg unvorbereitet getroffen. „Wir sind von dem heutigen Austritt einiger Funktionsträger*innen der Grüne Jugend ähnlich überrascht wie alle anderen“, sagte die Landessprecherinnen Elly Reich und Anne Mann am Donnerstagmorgen. „Die Beweggründe können wir in Teilen nachvollziehen, bedauern jedoch, dass es zu diesem Schritt gekommen ist.“