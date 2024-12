Grüne verlässt Partei: Abgeordnete Cataltepe will zur CDU wechseln

Abgeordnete Cataltepe will zur CDU wechseln

1 Ayla Cataltepe verlässt die Grünen. Im Landtag will sie ihr Mandat aber weiterhin ausüben. Foto: dpa/Lena Lux

Schon wieder verlässt eine Landtagsabgeordnete die Grünen und ihre bisherige Fraktion. Abgeordnete will Ayla Cataltepe bleiben – bei der CDU.











Link kopiert



Unmittelbar vor dem Parteitag der Südwest-Grünen hat die Göppinger Landtagsabgeordnete Ayla Cataltepe ihren umgehenden Austritt aus der Partei und aus der Fraktion erklärt. In einer Pressemitteilung kündigte sie an, ihr Mandat als direkt gewählte Abgeordnete weiter ausüben zu wollen. Sie strebt den Wechsel zur CDU an. Dabei handele es sich nicht um eine Ad-hoc-Entscheidung. Ihr Entschluss sei über lange Zeit gereift und habe politische Gründe. Die 42-jährige Berufsschulpädagogin ist nach eigenen Angaben seit zehn Jahren Mitglied der Grünen und sitzt seit 2021 im Landtag.