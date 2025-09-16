Parodien von With Love, Meghan: Michael Pavano zieht Herzogin Meghan durch den Kakao

Auch für ihre zweite Staffel von "With Love, Meghan" hat Herzogin Meghan schon wieder viel Kritik geerntet. Lob hingegen erntet der US-Komiker Michael Pavano, für den sich die Frau von Prinz Harry zu einer seiner Paraderollen entwickelt hat.
Die zweite Staffel der Lifestyle-Doku "With Love, Meghan" hat es in der Startwoche nicht in die Top Ten von Netflix geschafft - weder in den USA, Großbritannien, Deutschland noch den globalen Charts. Während Herzogin Meghan (44) damit also einen Flop einstecken muss, feiert die Social-Media-Welt einen jungen US-Komiker namens Michael Pavano (31). Denn der parodiert neben Stars wie Blake Lively, Selena Gomez und Nicole Kidman sowie Serienhits wie "Der Sommer, als ich schön wurde" immer wieder auch die Herzogin.