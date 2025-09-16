Parodien von With Love, Meghan: Michael Pavano zieht Herzogin Meghan durch den Kakao

Auch für ihre zweite Staffel von "With Love, Meghan" hat Herzogin Meghan schon wieder viel Kritik geerntet. Lob hingegen erntet der US-Komiker Michael Pavano, für den sich die Frau von Prinz Harry zu einer seiner Paraderollen entwickelt hat.

Die zweite Staffel der Lifestyle-Doku "With Love, Meghan" hat es in der Startwoche nicht in die Top Ten von Netflix geschafft - weder in den USA, Großbritannien, Deutschland noch den globalen Charts. Während Herzogin Meghan (44) damit also einen Flop einstecken muss, feiert die Social-Media-Welt einen jungen US-Komiker namens Michael Pavano (31). Denn der parodiert neben Stars wie Blake Lively, Selena Gomez und Nicole Kidman sowie Serienhits wie "Der Sommer, als ich schön wurde" immer wieder auch die Herzogin.

Auch das Kreißsaal-Video stellte er nach Seine Parodien von Herzogin Meghan zählen zu den beliebtesten auf seinem Instagram-Account und ernteten bereits bis zu 500.000 Likes. In kurzen Clips nimmt er die 44-Jährige und ihre Netflix-Serie aufs Korn, imitiert etwa ihr ständiges Lachen, bemalt während der Zubereitung eines Frühstücks für Harry noch kurz ein Glas, streut auf jegliches Essen bunte Blumen oder schreibt auf alle möglichen und unmöglichen Dinge "handgemacht aus dem Garten" - auch auf Knabberbrezeln aus der Tüte.

Aber nicht nur die Auftritte für den Streamingdienst zieht er durch den Kakao. Pavano hat auch das legendäre Tanzvideo der Sussexes aus dem Kreißsaal nachgestellt und eine Podcast-Aufzeichnung von Meghan. Darin macht er sich darüber lustig, dass Meghan ihren Mann gerne nur "H" nennt.

Nach dem Urlaub nimmt er sich die Seeigel-Folge vor

Zum Erscheinen der zweiten Staffel am 26. August warteten Pavano-Fans bereits sehnsüchtig auf neue Persiflagen. "Meghan hat dir gerade so viel neues Material auf einem Tablett geliefert", schrieb etwa eine Userin. Andere bekundeten, sie könnten es kaum abwarten, seine Version der neuen Folgen zu sehen - vor allem die Episode mit Model Chrissy Teigen (39). Etwas gedulden mussten sich die Parodie-Liebhaber allerdings, denn Pavano befand sich ausgerechnet zum Starttermin im Familienurlaub mit Mutter und Schwester in New Jersey. "Es juckt mich", teilte der 31-Jährige kurz mit und kündigte an: "Wenn ich zurückkehre, beginne ich mit der Arbeit."

Nun hat das Warten ein Ende: Michael Pavano meldete sich am Montag mit einer ersten Parodie der neuen Staffel zurück. Darin nimmt er die letzte Folge auf die Schippe, in der Meghan einen Seeigel zubereitet. Bei Pavano wird das zur glitschigen Angelegenheit. Sein Kleid spritzt beim Aufschneiden mit einer Flüssigkeit voll, dass ihm der Seeigel überhaupt nicht schmeckt und auch nicht sehr appetitlich aussieht, überspielt er mit seinem Meghan-Lachen und jeder Menge Blümchendeko.

Längst zählen auch bekannte Persönlichkeiten wie Schauspielerin Kate Walsh (57) und Promi-Blogger Perez Hilton (47) zu seinen Fans, die ihm in den Kommentarspalten bescheinigten, dass er Herzogin Meghan in seinen Clips perfekt treffe.

Er hofft noch auf den großen Durchbruch

Michael Pavano lebt in Los Angeles und hatte bisher nur kleinere Rollen, etwa im Vampir-Kurzfilm "Shatter" und im Comedy-Horrorfilm "House of Karma". Er warte noch darauf, "verstanden zu werden", wie er auf seinem Instagram-Account verriet. Privat ist er längst glücklich: Seit 2017 ist er mit Profi-Wrestler Anthony Bowens (34) verheiratet.