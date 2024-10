Parlamentswahlen in Georgien: Präsidentin nennt Wahlen durchweg gefälscht

1 Georgiens Präsidentin Salome Surabischwili hat die Wahl in Georgien als gefälscht bezeichnet. Foto: IMAGO/ITAR-TASS/IMAGO/Alexander Patrin

Georgien droht nach der Parlamentswahl vom Wochenende ein Machtkampf: Sowohl das Moskau-freundliche Regierungslager als auch die pro-europäische Opposition beanspruchen den Sieg für sich.











Georgiens Präsidentin Salome Surabischwili hat die Parlamentswahl in ihrem Land als durchgehend gefälscht bezeichnet. Sie erkenne das Ergebnis nicht an, sagte sie in Tiflis und rief für Montag zu Protesten auf. Bei der Wahl in der Südkaukasusrepublik ist die Regierungspartei Georgischer Traum offiziell zur Siegerin erklärt worden.