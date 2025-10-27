Parlamentswahlen in Argentinien: Jetzt beginnt Mileis Präsidentschaft richtig

Bisher war der libertärer Reformpolitiker ein Präsident ohne Hausmacht im Senat und im Kongress. Der Sieg bei den Parlamentswahlen hat die Kräfteverhältnisse neu sortiert.
Und dann nannte Javier Milei das Datum, dass er so sehr herbeisehnt: „Ab dem 10. Dezember wird Argentinien den reformwilligsten Kongress einer Geschichte bekommen“, rief der libertäre Präsident seinen jubelnden Anhängern zu. Dann ist die Zeit des einsamen Kämpfers in der Casa Rosada, dem Präsidentenpalast, vorbei. Von nun an ist seine libertäre Bewegung „La Libertad Avanza“ eine Volkspartei, die mit fast 41 Prozent die Parlamentswahlen gewonnen hat. Und die sich so langsam von Parlamentswahl zu Parlamentswahl ihren Status erarbeitet.