Parlamentswahlen: Brüssels banger Blick auf Frankreich

1 Jordan Bardella ist der Shootingstar von Frankreichs extremen Rechten. Er könnte Premierminister werden, sollte sich der Siegeszug des Rassemblement National fortsetzen. Foto: AFP/PHILIPPE LOPEZ

Ein Sieg des Rassemblement National sei nicht nur eine Gefahr für die Demokratie des Landes, sondern auch eine Bedrohung für ganz Europa, sind sich viele Beobachter einig.











Link kopiert



In Brüssel herrscht dröhnendes Schweigen. Noch sei nichts geklärt, heißt es aus dem Umfeld von Kommission und Rat der Europäischen Union – verwiesen wird auf die zweite Runde der Wahlen in Frankreich. Offensichtlich schwingt in der Union die Hoffnung mit, dass die Brandmauer gegen den rechtsextremen Rassemblement National wirkt und die Partei nicht die von vielen befürchtete absolute Mehrheit im Parlament erringt. Um den Sieg rechtspopulistischer Kandidaten in der Stichwahl in ihrem Abstimmungskreis zu verhindern, haben sich in Frankreich bereits fast 200 Kandidaten zu einem taktischen Rückzug entschlossen. Zu ihnen zählen mehrheitlich Kandidaten des links-grünen Wahlbündnisses Neue Volksfront.