Parlamentswahl: Zwischenstand: Linke in Rumänien vorn - Ultrarechte stark

Zwischenstand: Linke in Rumänien vorn - Ultrarechte stark

8 Die Sozialdemokraten werden wohl stärkste Kraft. Foto: Andreea Alexandru/AP/dpa

Die Sozialdemokraten sind in Rumänien in Führung, das bürgerlich-liberale Lager lässt Federn. Beflügelt vom erfolgreichen extremistischen Präsidentenkandidaten erstarkt der ultrarechte Rand.











Bukarest - Bei der Parlamentswahl in Rumänien gewinnen die Ultrarechten nach Auszählung der meisten Wahllokale deutlich hinzu, die Sozialdemokraten (PSD) bleiben aber stärkste Kraft. Die PSD kommt nach Auszählung der Stimmen in gut 97 Prozent der Wahllokale auf rund 23 Prozent (2020: 29 Prozent), wie die zentrale Wahlbehörde in Bukarest bekannt gab. Die extrem rechte Partei AUR erreicht demnach rund 18 Prozent (rund 9 Prozent). Fünf weitere Parteien haben dem Zwischenergebnis zufolge den Einzug ins Parlament geschafft. Für die nächsten Tage wird mit schwierigen Koalitionsverhandlungen gerechnet. Es ist nicht abzusehen, welche Bündnisse infrage kommen könnten.