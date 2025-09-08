Parlamentswahl: Wahl in Norwegen: Partei von Ministerpräsident liegt vorn

1 Norwegen wählt ein neues Parlament Foto: Javad Parsa/NTB/dpa

Ersten Hochrechnungen zufolge ist die sozialdemokratische Arbeiterpartei des amtierenden Ministerpräsidenten Støre die stärkste Kraft. Eine rot-grüne Mehrheit im Parlament könnte aber knapp werden.











Oslo - Die sozialdemokratische Arbeiterpartei des amtierenden Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre ist einer ersten Hochrechnung zufolge die stärkste Kraft bei der Parlamentswahl in Norwegen geworden. Die Sozialdemokraten kamen zunächst auf 28 Prozent der Stimmen, die rechtspopulistische Fortschrittspartei wurde demnach mit 24,8 Prozent zweitstärkste Kraft, wie die norwegische Wahlbehörde mitteilte.