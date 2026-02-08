Parlamentswahl: Japans neue Regierungschefin erringt Wahlsieg

1 Japans neue Regierungschefin Takaichi hat bei der Unterhauswahl Berichten zufolge einen Sieg eingefahren. Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa

Japans erste Frau an der Spitze der Regierung hatte kurzfristig Neuwahlen zum Unterhaus des Parlaments angesetzt, um ihre Macht zu festigen. Das ist ihr gelungen.











Tokio - Japans neue nationalkonservative Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat bei der Unterhauswahl einen deutlichen Sieg errungen. Ihre Liberaldemokratische Partei (LDP) konnte eine Mehrheit in der mächtigen Parlamentskammer zurückerobern, wie japanische Medien auf Basis von Wählerbefragungen nach Schließung der Wahllokale berichteten.