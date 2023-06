1 In Reih und Glied stehen die Wohnwagen und Wohnmobile im Parkverbot in der Mirabellenstraße zwischen der Seniorenwohnanlage Haus am Weinberg und den Rebhängen. Foto: Müller

Die Dauerparker mit ihren Wohnwagen und Wohnmobile sorgen für Ärger in der Mirabellenstraße. Denn der Bereich unterhalb der Weinberge zählt zum Landschaftsschutzgebiet. Die Stadt will nun verstärkt kontrollieren.









Das Wetter der vergangenen Tage lässt die Vorfreude auf den Sommer steigen. Und manch ein Camping-Fan – die durch die Corona-Pandemie noch einmal deutlich mehr geworden sind – wähnt sich beim Blick auf eine lange Schlange aufgereihter Wohnwagen und Wohnmobile vielleicht bereits an der Ostsee, am Vierwaldstätter See oder an der Adriaküste. Doch weit gefehlt. Vielmehr ist es die Mirabellenstraße zwischen der Seniorenwohnanlage Haus am Weinberg und den Rebhängen in Obertürkheim, die zunehmend als unerlaubter Stellplatz genutzt wird. Die Stadt will nun mit verstärkten Kontrollen dagegen vorgehen und plant zusätzlich weitere Schritte.