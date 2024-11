Parkstreifen behindern den Verkehr: Im Münchinger Ortskern müssen Parkplätze weg

1 Parken ist gegenüber der Bushaltestelle nun verboten. Foto: Simon Granville

Stehen in der Stuttgarter Straße im Korntal-Münchinger Stadtteil Münchingen gegenüber der Bushaltestelle Autos, liegt der Verkehr zeitweise lahm.











Link kopiert



Das ging schneller als gedacht: Der Gemeinderat von Korntal-Münchingen hat die Stadtverwaltung damit beauftragt, im Stadtteil Münchingen in der Stuttgarter Straße die Markierungen für die Parkplätze gegenüber der um ein paar Meter verlegten Bushaltestelle „Ziegeleistraße“ entfernen zu lassen – und zwar ohne weitere Prüfung der Situation. Es handelt sich um zwei längere Parkstreifen von je rund 25 Metern Länge am rechten Fahrbahnrand zwischen der Ziegelei- und der Danziger Straße. Mittlerweile verbieten Schilder das Parken. Mit den Verbotsschildern werde die Zeit überbrückt, bis die bereits beauftragte Fachfirma die Markierungen entfernt hat, teilt die Rathaussprecherin Angela Hammer mit. Das solle so schnell wie möglich passieren.