Parkprobleme in Fellbach: Anwohnerparken soll Stadtbahn-Pendler fernhalten

1 Die Parkplatzsuche im Fellbacher Komponistenviertel kann zur Geduldsprobe werden. Deshalb soll das Anwohnerparken um ein Beschäftigtenparken erweitert werden. Foto: Dirk Herrmann

Die derzeitige Regelung im Fellbacher Komponistenviertel wird auf die Esslinger Straße ausgeweitet. Auch Beschäftigte können demnächst einen Ausweis erhalten – was müssen sie dafür zahlen?











Die Parksituation im Fellbacher Westen soll sich für Anwohner und Beschäftigte in naher Zukunft etwas entspannen. Denn die Bewohnerparkzone, im Jahr 2019 im sogenannten Komponistenviertel eingeführt, soll auch auf die Esslinger Straße ausgeweitet werden. Im Abschnitt zwischen der Mozartstraße und der Tainer Straße stehen die Plätze der Öffentlichkeit bald nur noch für anderthalb Stunden mit Parkscheibe zur Verfügung. Das hat der Fellbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Bisher endete die Anwohnerparkzone in der Mozartstraße und der Friedensstraße. Das Parken war hier montags bis freitags nur für Bewohner möglich – für die Allgemeinheit mit Parkscheibe zunächst begrenzt auf drei Stunden am Tag. Im vergangenen Jahr wurde auf sechs erhöht.