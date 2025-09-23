Parkplatzsuche in Ludwigsburg: Entlastung bei Events –Parkhaus des Klinikums wird an das Leitsystem angebunden

Das Parkhaus des RKH Klinikums in Ludwigsburg wird an Wochenenden und Feiertagen ins Leitsystem der Stadt eingebunden. Das ist auch für Besucher des Blühenden Barocks interessant.
Das Parkhaus des RKH Klinikums Ludwigsburg ist ab sofort an Wochenenden und Feiertagen in das Parkleitsystem der Stadt eingebunden. Besuchern wird dabei angezeigt, wie viele freie Stellplätze zur Verfügung stehen. Dies soll zu einer besseren Orientierung, einem schnelleren Zugang bei der Parkplatzsuche und weniger Stau sorgen.