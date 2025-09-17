Parkplatz in Welzheim: Unbekannte kippen auf Parkplatz Müll über Auto aus – warum?

1 So groß war der Müllberg sicher nicht, aber die Polizei spricht von mehreren Säcken, die in Welzheim über einem Auto geleert wurden. (Symbolbild). Foto: Gottfried Stoppel

Motorhaube, Dach, Heck – alles voller Abfall. Wer kippt mitten in der Nacht Müllsäcke über ein Auto? Die Ermittlungen laufen – und werfen Fragen auf.











Wenn der Müll nicht zur Tonne, sondern zum Auto wandert, stimmt etwas nicht. In der Nacht auf Dienstag ist genau das in Welzheim passiert. Wie das zuständige Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wurde ein auf einem öffentlichen Parkplatz in der Burgstraße abgestellter Audi zur unfreiwilligen Endstation mehrerer Müllsäcke. Ihr Inhalt: quer über Motorhaube, Dach und Heck verteilt. Zwischen Montagabend, 21 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr, müssen die Täter zugeschlagen haben, schreibt die Polizei. Ob gezielter Frust oder willkürlicher Übermut dahintersteckt, ist unklar. Auch, ob das Fahrzeug beschädigt wurde, müssen die Ermittlungen noch zeigen.