Taxifahrer rauscht in geparkten Lastwagen

1 Ein 32-Jähriger ist bei einem Unfall an der A81 schwer verletzt worden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Vor dem Engelbergtunnel hat sich am frühen Sonntagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Der Parkplatz war deshalb für mehrere Stunden gesperrt.















Gerlingen - Bei einer Kollision mit einem Sattelzug ist ein Taxifahrer in der Nacht auf Sonntag auf dem Parkplatz vor dem Engelbergtunnel schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 32-Jährige kurz vor 3 Uhr zu schnell von der A 81 abgefahren. Er stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Lastwagen zusammen, dessen 48-jähriger Fahrer im Führerhaus schlief. Der Taxifahrer kam ins Krankenhaus, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 72 000 Euro. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz, der Parkplatz blieb bis kurz vor 5 Uhr gesperrt.

