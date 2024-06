Parkplatz an der Post in Steinheim

1 Die Polizei war am Freitag in der Ludwigsburger Straße gefragt. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Der Fahrer eines Lieferdienstes steht in Steinheim auf dem Parkplatz der Post, um Pakete zuzustellen. Einem Lastwagenfahrer passt das gar nicht: Er drückt mehrfach auf die Hupe – und schlussendlich eskaliert die Situation.











Der Fahrer eines Lieferdienstes ist am Freitagmittag auf dem Parkplatz der Post in der Ludwigsburger Straße in Steinheim von einem Lastwagenfahrer geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, parkte der 58-Jährige gegen 11.20 Uhr dort, um Pakete anzuliefern. Ein 34-Jährige wollte zeitgleich mit seinem Laster auf den Parkplatz fahren und drückte mehrfach auf die Hupe, um den anderen Fahrer zur Wegfahrt zu bewegen.