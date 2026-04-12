Parkplatz-Ärger in Altdorf: „Es ist ein Desaster“ – Erschließung von Neubaugebiet kostet Stellplätze

In Altdorf (Kreis Böblingen) wird ein neues Baugebiet erschlossen. Anwohnern stoßen die Bauarbeiten auf, weil Parkplätze an der Straße wegfallen. Die Kommune verteidigt ihr Vorgehen.
„Es ist ein Desaster!“ – so beschreibt eine Anwohnerin der Römerstraße in Altdorf (Kreis Böblingen) die Bauarbeiten, die derzeit in ihrer Straße stattfinden. Auf der einen Straßenseite ist der Gehweg aufgerissen, auf der anderen lagern Steine und andere Baumaterialien. Die Anwohner ärgern sich über den Wegfall der Parkmöglichkeiten vor ihren Häusern.