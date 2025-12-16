Die Erhöhung der Parkgebühren vor zwei Jahren in der Wilhelma löste eine Welle des Protests aus. Jetzt zeigen Zahlen: Der Zoo erzielt Mehreinnahmen. Das passt nicht jedem. Warum?
Vor zwei Jahren hat die Wilhelma die Parkgebühren massiv angehoben. 18 Jahre lang waren sie zuvor stabil geblieben. Zunächst schaffte der zoologisch-botanische Garten im März 2024 den Stundentarif für einen Euro ab und bot nur noch eine Tagespauschale für acht Euro in dem rund 800 Parkplätze umfassenden Parkhaus an. Dass Drehen an der Preisschraube wurde mit gestiegenen Personal- und Betriebskosten begründet. Nach heftigen Protesten ruderte das Management um Direktor Thomas Kölpin zurück und bot eine weitere Pauschale an: drei Stunden parken für fünf Euro.